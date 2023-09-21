"عبيد": الهيئة الوطنية للانتخابات ردت على المزاعم المشككة فى نزاهتها

قال النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كشف عن تفاصيل استعداد الهيئة لإجراء انتخابات رئاسية تليق بمصر وتاريخها، فقد أظهرت الهيئة اهتمامها بأدق تفاصيل العملية الانتخابية مع تأكيدها على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ليقطع بذلك كل المزاعم حول شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية، كما أن توصية الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي على الانتخابات والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في وقتها، فوجود إشراف قضائي أحد أهم ضمانات نزاهة الانتخابات.

وثمن "عبيد"، في تصريحاته لـ"الدستور" تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا، متى توفرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها الإجرائية والقانونية، مؤكدًا أنه تأسيسًا لمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين فكل من تتوفر فيه شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الدستورية له الحق في الترشح.

"عبيد": القوى السياسية مطالبة بحشد المواطنين

ودعا عضو مجلس النواب، القوى السياسية والحزبية من العمل بقوة خلال الفترة المقبلة على حشد المواطنين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، بالتوازى مع ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسية لتكتمل الصورة بشكل مشرف أمام العالم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في مؤتمرها الصحفي العالمي تفاصيل استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت إنها ستعلن في الـ ٢٥ من سبتمبر الجاري الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون على منصب رئيس الجمهورية، كما أن إجراء الانتخابات سيكون تحت إشراف قضائي كامل.

كما أكدت أنها تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا، متى توفرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها الإجرائية و القانونية.