الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأشموني" يثمن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين

النائب أسامه الأشموني
النائب أسامه الأشموني

ثمن النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب، حديث المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية بأن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية.

 

كما أشاد الأشموني، بإعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.
 

برلماني: الانتخابات الرئاسية خطوة لاستكمال مكتسبات المصريين خلال العقد الأخير

برلمانى: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل يضمن نزاهتها

 

إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية


وأكد النائب على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية.

ويذكر أن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات،  عقد اليوم مؤتمرا صحفيا ، وذلك فى ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذى قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

وكان الجهاز التنفيذى قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

ويذكر أن  المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات،  عقد اليوم مؤتمرا صحفيا ، وذلك فى ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذى قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

وكان الجهاز التنفيذى قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

النائب أسامة الأشموني الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية مجلس النواب المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

زلزال مطروح اليوم يثير قلق المواطنين فى مصر (تحليل بيانات)

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

شكت في سلوكه.. أول صور لشاب قتل على يد زوجته في المرج

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟

أهالى شهداء جنين يروون لـ"الدستور" تفاصيل العدوان الإسرائيلى على المخيم