حزب مصر أكتوبر: تعليق جلسات الحوار الوطنى مؤقتًا يعزز نزاهة الانتخابات الرئاسية

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بقرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أن هذا القرار هام للغاية ولا يعني توقف جلسات الحوار، لكن كان لا بد من تعليق الجلسات مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة حتى يقطع الطريق على المشككين فى نزاهتها.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن قرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا يسهم في توفير المناخ الإيجابي لجميع الأطياف المشاركة في الحوار، وذلك للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني.

إدارة الحوار ستقف على مسافة واحدة من كل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن قرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا يؤكد أن إدارة الحوار ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا مهم للغاية، موضحة أن القرار يضمن أيضا الحرية لجميع الأطياف السياسية للتعبير عن موقفها بحيادية وشفافية دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وتابعت مديح: "تعليق الحوار الوطني لجلساته مؤقتا سيضمن النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة:" ومن المهم أن تؤدي جميع مؤسسات الدولة دورها دون الإخلال بانعكاسات آخرى"، مشيرة إلى أن القرار يدعم المبادئ التي أعلنت عنها إدارة الحوار الوطني مسبقا لإدارة العملية الانتخابية بما يكفل التعددية والتنافسية.