الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب مصر أكتوبر: تعليق جلسات الحوار الوطنى مؤقتًا يعزز نزاهة الانتخابات الرئاسية

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بقرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع انطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أن هذا القرار هام للغاية ولا يعني توقف جلسات الحوار، لكن كان لا بد من تعليق الجلسات مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة حتى يقطع الطريق على المشككين فى نزاهتها.

txt

عضو بالشيوخ: الحوار الوطنى نموذج للديمقراطية فى مصر

txt

شارك خليك إيجابى.. إشادات واسعة بإعلان إجراءات الانتخابات الرئاسية: «واثقون فى سباق ديمقراطى يشهد له العالم»

وأضافت مديح، في بيان لها، أن قرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا يسهم في توفير المناخ الإيجابي لجميع الأطياف المشاركة في الحوار، وذلك للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني.

إدارة الحوار ستقف على مسافة واحدة من كل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن قرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا يؤكد أن إدارة الحوار ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا مهم للغاية، موضحة أن القرار يضمن أيضا  الحرية لجميع الأطياف السياسية للتعبير عن موقفها بحيادية وشفافية دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

وتابعت مديح: "تعليق الحوار الوطني لجلساته مؤقتا سيضمن النزاهة والشفافية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة:" ومن المهم أن تؤدي  جميع مؤسسات الدولة دورها دون الإخلال بانعكاسات آخرى"، مشيرة إلى أن القرار  يدعم المبادئ التي أعلنت عنها إدارة الحوار الوطني مسبقا لإدارة العملية الانتخابية بما يكفل التعددية والتنافسية.

الانتخابات الرئاسية جلسات الحوار الوطني الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر الدولة المناخ الإيجابى الاستحقاق الدستوري

مواد متعلقة

محلية أو دولية.. المجال مفتوح للمنظمات لمتابعة الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

الأهلى يطلب زيادة مقابل بدل السفر والتنقلات للمشاركة فى بطولة الدورى الإفريقى

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

القبض على متهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية في القاهرة

في ذكرى وفاته.. اللحظات الأخيرة خلال رحلة هشام سليم مع السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة