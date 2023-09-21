عضو بالشيوخ: الحوار الوطنى نموذج للديمقراطية فى مصر

أكد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحوار الوطني في الاقتراب من كل القضايا سياسية واقتصادية ومجتمعية، والوصول لتوافق بخصوصها، وعرضها على القيادة السياسية.

وقال القماطي، في تصريح صحفي له اليوم: إن الحوار فرصة لا تتكرر كثيرا في حياة الشعوب ويرجع الفضل فيها للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه أفضل ما حدث فى تاريخ مصر الحديث، حيث لم يتخيل أحد أن تجلس كل هذه القوى الوطنية على طاولة واحدة.

وأكد نائب الشيوخ، أن الحوار بنى جسور التواصل وقواها بين جميع القوى في الوطن والفضل في ذلك للرئيس السيسي ودعوته، وهو مكسب هائل للوطن.

حقق توافقا وطنيا

وأشار القماطي، إلى أن الحوار الوطني الذي شهد توافقا، ولأول مرة نجد ديمقراطية حقيقية بين أطياف المجتمع المختلفة وتصل صوتها لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، قائلا: الحوار الوطني يبحث عن الحريات والاستقرار والديمقراطية في الوطن وتحت نظر وعين الدولة المصرية.

نموذج للديمقراطية.. وتؤكد التفاف الشعب حول القيادة السياسية

وأكد النائب عمرو القماطي، أن الحوار الوطني نموذج محترم للديمقراطية النزيهة، والتفاف الشعب حول القيادة السياسية، والجميع يبحثون مستقبل الوطن وآفاقه وانطلاقته للغد.

رفع جلسات الحوار الوطني استعدادا للانتخابات الرئاسية

كانت الأمانة العامة للحوار الوطني قد أعلنت تعليق جلساتها لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وقالت الأمانة العامة في بيان لها: "لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وإن هؤلاء جميعًا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات".