الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفى: قرارات الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء الاجتماعية عن المواطنين

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد يعقوب

أوضح الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، مدى استفادة الفئات الأولى بالرعاية بحزمة القرارات الأخيرة للرئيس السيسي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن حزمة القرارات الجديدة التي أعلن عنها  الرئيس السيسي تستهدف في الأساس تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وأضاف أنه دائمًا رؤية الدولة المصرية الاهتمام بالمواطن وتخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، من خلال الوصول للأسر الأولي بالرعاية في كل المحافظات.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية تقريبًا 5 ملايين أسرة وهي الفئات الأولي بالرعاية في القرارات الجديدة، موضحًا أن هذه ثالث حزمة من حزم الرعاية الاجتماعية خلال عام واحد.

الرئيس السيسي اكسترا نيوز أحمد يعقوب

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