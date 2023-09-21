"التحالف الوطنى": لدينا 37 قافلة تجوب محافظات الجمهورية

كشف محمد مشهور، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل قافلة شمال سيناء لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن التحالف الوطني وجه بتنظيم قافلة شمال سيناء، وذلك بالاشتراك مع عدد من المؤسسات الأخرى، حيث تم إرسال المساعدات من حلوان لبني سويف، ومازالت مستمرة.

وأضاف أن معرفة الأكثر احتياجًا في المحافظات تتم عن طريق باحثين اجتماعيين متخصصين، موضحاً أن هذه المنظمات جمعت كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوات المدرسية، وحلوى المولد، بالإضافة للمساعدات الطبية قائلًا: "بنغطي أكثر من 25 ألف مستفيد في سيناء بدءًا من محافظة العريش".

وأشار إلى أن عملية تجهيز المساعدات تستغرق من 3 أيام لأسبوع، وذلك لتجهيز المواد الغذائية والمعدات الطبية التي يتم تجميعها، متابعاً: "وصلنا لأسوان وشرم الشيخ وشمال سيناء والمدن كحلوان والبحيرة وغيرها، 37 قافلة نجوب فيها محافظات الجمهورية".