برلمانى: الرئيس السيسى يسعى لوصول الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويًا

ثمن عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن تطوير الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أنها بمثابة استراتيجية جديدة للعمل من أجل حل جميع المشاكل أو الأزمات التي تواجه الصناعة في الفترة الراهنة، متوقعًا تعميق التصنيع المحلي بعد القرارات السيادية الأخيرة.

توجيهات الرئيس بزيادة القدرات التصنيعية

ولفت عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بشأن استراتيجية تطوير الهيئة، خاصةً ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لا سيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

توجيهات الرئيس بحلول جذرية عاجلة ضد التحديات الاقتصادية



وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة وتضع حلولًا جذرية عاجلة ضد تحديات اقتصادية وعالمية كبيرة، لافتًا إلى رغبة مصر بقيادتها الحكيمة في دعم وتعزيز القطاع الصناعي، والوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويًا.

خطط التنمية المستدامة

وكان الرئيس السييس، قد وجه بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبيةً متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.