الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حقوق الإنسان: أجهزة الدولة تقوم بجهود كبيرة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواتب، الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية، من أجل نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، مشيرًا إلى أننا أمام عرس ديمقراطية هو الأرفع، حيث يعبر فيه المصريون عن إرادتهم باختيار من يمثلهم على رأس هذه الدولة.

تأكيدات الحوار الوطني على نزاهة الانتخابات

وقال "سلطان"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تأكيدات الحوار الوطني على نزاهة الانتخابات الرئاسية، من خلال عدة مبادئ أعلن عنها مجلس الأمناء، تؤكد على أننا أمام مشهد ديمقراطية جديد في الدولة المصرية، يوفر كل الضمانات لجميع المرشحين في تلك الانتخابات لطرح رؤيتهم وبرامجهم للشعب المصري.

التصدي بكل حسم لمن يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان، بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أكدت على حيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تصديها بكل حسم لمن يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإشراف القضائي على انتخابات رئاسة الجمهورية، يضمن نزاهتها.

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حث المواطنين على المشاركة 

وحث النائب محمد سلطان، الشعب المصري على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبل، من أجل كتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل جميع ربوع مصرنا الحبيبة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة خلال الخطة الموضوعة، عن تفعيل الصفحة الرسمية لها علي صفحة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتعاقد على إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرًا لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة على صحة ودقة تداول المعلومات، مضيفة إلى ذلك مراجعة المادة الفيلمية المستخدمة في التوعية والتثقيف بالإضافة إلي كافة وسائل التوعية المستخدمة في الانتخابات السابقة لبحث مدى فاعليتها، وإعداد مادة فيلمية جديدة لتتناسب مع الاستحقاق الانتخابي الحالي.

النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواتب مجلس النواتب الانتخابات الرئاسية المقبلة الأجهزة المعنية

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