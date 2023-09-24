مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة.. الأكثر بحثًا من جانب عشاق الساحرة المستديرة في الساعات الماضية، وهو ما نرصده من خلال التقرير التالي:

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة

سيتم إجراء العديد من المواجهات المثيرة في بطولات كرة القدم الأوروبية، حيث سيشهد الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي مباريات قوية ومشوقة.

مباريات اليوم:



أرسنال × توتنهام هوتسبير ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

برايتون × بورنموث ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

ليفربول × وست هام يونايتد ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

تشيلسي × أستون فيلا ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

شيفيلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد ـ 6:30 ـ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال سوسييداد × خيتافي ـ 3 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

رايو فاليكانو × فياريال ـ 5:15 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

لاس بالماس × غرناطة ـ 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

ريال بيتيس × قادش ـ 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد ـ 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



الأهلي × سان جورج الأثيوبي ـ 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



إمبولي × إنتر ميلان ـ 1:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.

أتلانتا × كالياري ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.

أودينيزي × فيورنتينا ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.

بولونيا × نابولي ـ 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.

تورينو × روما ـ 9:45 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.

وفي ذات السياق، تنطلق مساء اليوم الأحد، النسخة الأولى من منافسات دوري القسم الثاني «أ»، أو ما يعرف «دوري المحترفين»، موسم 2023-2024، حيث يستضيف السكة الحديد نظيره لافيينا، ويلتقى حرس الحدود مع أبوقير للأسمدة، على ملعب المكس بالإسكندرية.

