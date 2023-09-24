مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة.. الأكثر بحثًا من جانب عشاق الساحرة المستديرة في الساعات الماضية، وهو ما نرصده من خلال التقرير التالي:
مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 والقنوات الناقلة
سيتم إجراء العديد من المواجهات المثيرة في بطولات كرة القدم الأوروبية، حيث سيشهد الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي مباريات قوية ومشوقة.
مباريات اليوم:
أرسنال × توتنهام هوتسبير ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
برايتون × بورنموث ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
ليفربول × وست هام يونايتد ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
تشيلسي × أستون فيلا ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
شيفيلد يونايتد × نيوكاسل يونايتد ـ 6:30 ـ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد × خيتافي ـ 3 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
رايو فاليكانو × فياريال ـ 5:15 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
لاس بالماس × غرناطة ـ 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
ريال بيتيس × قادش ـ 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
أتلتيكو مدريد × ريال مدريد ـ 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الأهلي × سان جورج الأثيوبي ـ 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي × إنتر ميلان ـ 1:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.
أتلانتا × كالياري ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.
أودينيزي × فيورنتينا ـ 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.
بولونيا × نابولي ـ 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.
تورينو × روما ـ 9:45 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ AD SPORTS.
وفي ذات السياق، تنطلق مساء اليوم الأحد، النسخة الأولى من منافسات دوري القسم الثاني «أ»، أو ما يعرف «دوري المحترفين»، موسم 2023-2024، حيث يستضيف السكة الحديد نظيره لافيينا، ويلتقى حرس الحدود مع أبوقير للأسمدة، على ملعب المكس بالإسكندرية.