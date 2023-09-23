هاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ فى مباراة بوخوم بالدورى الألمانى

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه بوخوم، في الرابعة والنصف مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "أليانز أرينا"، في إطار الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الألماني.

وسيقود الإنجليزي هاري كين، هجوم الفريق البافاري، إلى جانب كل ليروي سانيه، والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتنج.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أولريش.

خط الدفاع: ديفيز، دي ليخت، مين جاي، نصير مزاروي.

خط الوسط: كيميتش، كومان، لايمر.

خط الهجوم: هاري كين، ساني، تشوبو مواتينج.

وكان بايرن ميونيخ، قد سقط في فخ التعادل الإيجابي، أمام ضيفه بايرن ليفركوزين، بهدفين لمثلهما، في مباراة الجولة الرابعة لـ"بوندسليجا".

ويحتل بايرن ميونيخ، المركز الثالث في جدول الدوري الألماني، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل بوخوم، المركز الثالث عشر، برصيد ثلاث نقاط.