بايرن ميونخ يهزم مانشستر يونايتد برباعية مقابل ثلاثة بدورى أبطال أوروبا

فاز بايرن ميونخ الألماني على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما ملعب “أليانز أرينا"، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وكاد كريستيان إريكسن أن يسجل هدفًا لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أولريخ.

واستطاع ليروي ساني تسجيل الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تبادله الكرة مع هاري كين، حيث فشل الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد في التعامل معها، بشكل غريب، لتسكن شباكه.

وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 32 من متابعة لتمريرة جمال موسيالا من الجانب الأيسر، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق الإنجليزي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، تمكن الدنماركي راسموس هويلوند من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 49 من متابعة لتمريرة ماركوس راشفورد، ليطلق تسديدة ارتطمت بـ كيم مين جاي، لتسكن شباك أولريخ.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ بايرن ميونخ بسبب لمس الدنماركي كريستيان إريكسن الكرة بيده، ليتولى هاري كين مهمة تنفيذها بنجاح في الدقيقة 53، موقعًا على ثالث أهداف فريقه.

استمرت أفضلية وسيطرة بايرن ميونخ، وسط محاولات على استحياء من مانشستر يونايتد للتسجيل، تكللت بتسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كاسيميرو من متابعة لتمريرة البديل مارسيال، حيث سدد الكرة أثناء سقوطه، في شباك الفريق البافاري.

وأكد الفرنسي البديل ماتياس تيل، انتصار بايرن ميونخ، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 92، من متابعة للتمريرة المسقطة من زميله يوزوا كيميتش.

وعاد كاسيميرو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 95 بضربة رأسية من متابعة لعرضية برونو فيرنناديز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.