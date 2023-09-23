موعد مباريات الدوري المصري الجولة 2 "الأهلي يغيب"

موعد مباريات الدوري المصري الجولة 2 يهتم بها الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز والتي بدأ للتو موسمه الجديد 2023 / 2024 يوم الاثنين الماضي وانتهت الجولة بلقاء الإتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا يوم الخميس الماضي ويترقب الجمهور موعد مباريات الدوري المصري الجولة 2 والتي تنطلق بعد غد الاثنين وتستمر حتى مساء الخميس المقبل.

موعد مباريات الدوري المصري الجولة 2

وتضم الجولة الثانية لدوري النيل 8 لقاءات بينما تم تأجيل لقاء سيراميكا كليوباترا والأهلي لمشاركة الأخير في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الإثنين 25 سبتمبر

البنك الأهلي × بيراميدز

وتفتتح مباريات الإسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز بلقاء البنك الأهلي وبيراميدز والتي تنطلق مساء يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد السلام.

الزمالك × المقاولون العرب

ويواجه النادي الزمالك نظيره نادي المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من أستاد القاهرة الدولي.

الثلاثاء 26 سبتمبر

بلدية المحلة × سموحة

وفي تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي بلدية المحلة وسموحة مساء يوم الثلاثاء حيث يستضيف اللقاء استاد غزل المحلة.

فيوتشر × الداخلية

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة التي تجمع بين فريقي فيوتشر والداخلية وذلك في تمام الساعة 7:00 من مساء يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأربعاء 27 سبتمبر

إنبي × طلائع الجيش

ويستضيف نادي إنبي نظيره نادي طلائع الجيش في مستهل مباريات يوم الأربعاء المقبل حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد بتروسبورت.

الجونة × زد

وفي ختام مباريات يوم الاربعاء المقبل يستضيف استاد الجونة المباراة التي تجمع بين فريقي الجونة ونادي زد وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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الخميس 28 سبتمبر 2023

وتستأنف مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس حيث تنطلق المباراة التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وفاركو في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وصديق اللقاء استاد برج العرب.

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري

ويستضيف استاد الإسماعيلية المباراة التي تجمع بين الدراويش والاتحاد السكندري في ختام مباريات الدوري الممتاز حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.