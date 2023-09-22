موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2023.. من أبرز كلمات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعادل الفارس الأبيض في مباراته الافتتاحية في الدوري المصري للموسم الجديد والذي خيب آمال جمهوره، خاصة أن اللقاء كان قويا بينه وفريق بيراميدز.

وأسفرت المباراة عن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وطوت جماهير نادي الزمالك صفحة مباراة بيراميدز وبدأت بالبحث مبكرا عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثانية من جولات الدوري الممتاز والتي يواجه فيها نادي الزمالك نظيره نادي المقاولون العرب حيث يؤازر جمهور القلعة البيضاء فريقهم لاسترداد لقب الدوري واستعادة أمجاد الفريق مرة اخرى وانتشاله من كبوته حيث شهد أخر مباريات الفريق الأبيض نتائج سلبية في العديد من البطولات.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري ضمن افتتاح الأسبوع الثاني ضمن جولات الدوري الممتاز حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قنوات “أون تايم سبورت” مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز باعتبارها الناقل و المالكة لحقوق بث المباريات المحلية في مصر كبطولة الدوري العام وببطوله كأس مصر وبطولة السوبر المصري وبطولة كأس الرابطة بجانب نقل بعض مباريات القارية في بطولتي إفريقيا والكونفدرالية.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ويسعى نادي الزمالك لاستعادة الانتصارات مرة أخرى بعد تعادله في مباراته الأولى في الدوري للموسم الحالي حيث يعلق الجماهير أماله على الفريق لاستعادة هيبة وقوة فريقهم الذي كان ينافس على كافة البطولات ويحصدها في الكثير من الأحيان.

في المقابل، يأمل فريق المقاولون العرب أن يخرج من المباراة بنتيجة إيجابية على أقل تقدير أن يخرج بنقطة واحدة بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام فريق بلدية المحلة الوافد الجديد للدوري الممتاز بهدفين نظيفين ليصحح مساره في بداية المشوار الدوري الممتاز للموسم الحالي حيث أنهى ذئاب الجبل الموسم الماضي 2022 / 2023 في المركز السابع مبتعدين عن المربع الذهبي الذي يسعى إليه كافة الفرق للمشاركة في البطولات الافريقية.