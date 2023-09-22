باتشيكو يكشف سبب المشادة مع جهاز الزمالك في مباراة "نقطة الحبايب"

أبدى جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز عدم رضاه التام عن نتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل بيراميدز مع الزمالك بهدفين لكل فريق في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري.

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باتشيكو: عانينا من سوء الحظ في الشوط الأول

قال باتشيكو في تصريحات عقب المباراة " سيطرنا تماما على مجريات الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل عدد من الأهداف في ظل الفرص العديدة التي أتيحت لنا لولا سوء الحظ الذي لازمنا طوال الشوط الأول".

وأضاف " الفريق يبحث عن التتويج ببطولة ولابد أن يسجل كافة الفرص التي تتاح له خاصةً أمام فريق بحجم الزمالك".

وتابع " قدمنا مباراة جيدة للغاية على مدار شوطي اللقاء وأتيحت لنا الكثير من الفرص لكن المشكلة الواضحة أن الفريق لا يسجل كل الفرص المتاحة وسأعمل على علاج تلك النقطة السلبية".

واستمر " من الطبيعي تراجع بيراميدز خاصةً أن أن المنافس بحجم الزمالك والفريقان كانا على قدر كبير من الاحترافية".

وقال البرتغالي "اعترضنا على إضاعة الوقت من جانب لاعبي الزمالك بصورة غير مقبولة، وحدث هناك شد بسيط داخل الملعب لكن بعد نهاية المباراة عادت الأمور إلى طبيعتها".

الزمالك وبيراميدز يتعادلان

كان الزمالك وبيراميدز قد تعادلا بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في الدقيقة 24، وتعادل الزمالك بهدف نبيل عماد في الدقيقة 57 ثم تقدم بهدف إبراهيما نداي في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل رمضان صبحي في الدقيقة 77.

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب يوم 25 سبتمبر في الجولة الثانية، بينما يواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي في الجولة الثانية بنفس اليوم.