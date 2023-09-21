أوسوريو: التعادل نتيجة عادلة مع بيراميدز وتدخين بعض اللاعبين للشيشة "أمر واقع"

تحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب تعادل فريقه أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، كما تطرق للحديث عن الحوار الذي أجراه مع صحيفة ماركا الإسبانية الذي أثار الجدل.

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أوسوريو: المستويات بين اللاعبين كانت متقاربة اليوم

وقال أوسوريو، في تصريحات عقب المباراة: "واجهنا اليوم منافسًا قويًا للغاية وبيراميدز أنفق كثيرًا على الصفقات على عكس فريقي الذي عانى من أزمة القيد ولم يضم لاعبين جدد".

أضاف "دفعت بعناصر شابة في بداية المباراة مثل نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو، والمستويات كانت متقاربة للغاية ولم ينجح بيراميدز في تهديد مرمى الزمالك من لعب مفتوح، وجاء هدفه في الشوط الأول من ركلة ثابتة".

وتابع "خضنا ربع ساعة كاملة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود علاء ولم يتمكن بيراميدز من تشكيل أي خطورة على مرمانا وأرى أن التعادل نتيجة عادلة بين الفريقين".

ووعد أوسوريو تحسن الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيركز على تحقيق الفريق للفوز عند مواجهة بيراميدز مجددا.

أوسوريو: لم أخطىء في حق اللاعب المصري

وعن الحوار الذي أجراه مع صحيفة ماركا، رد: "قلت في حواري مع ماركا إن اللاعب المصري أفضل من الناحية البدنية، وذكرت فقط أن هناك عادات خاطئة مثل سهر بعض اللاعبين وتدخينهم للشيشة، لكني لم أخطئ في حق اللاعب المصري على الإطلاق".

أضاف "الزمالك من الفرق القليلة التي تدرب في الثامنة صباحًا والفريق يتدرب بشكل جيد للغاية وعلى أكمل وجه واللاعبون يخضعون للاستشفاء".

وكشف المدرب الكولومبي سبب استبعاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من مباراة بيراميدز قائلاً: "الاستبعاد كان لقرار فني، فاللاعب طالب بصرف مستحقاته، وأنا لا أحبذ مشاركة أي لاعب قبل نهاية أزماته".