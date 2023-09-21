الزمالك يعطّل طموح بيراميدز بالتعادل الإيجابى فى الدورى

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة بيراميدز والزمالك التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

سجل هدفي بيراميدز عبد الله السعيد ورمضان صبحي في الدقيقتين 24 و77.

وجاء هدفا الزمالك عن طريق نبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي في الدقيقتين 56 و62.

وحصل محمود علاء مدافع الزمالك على بطاقة حمراء في الدقيقة 81.

وحصل كل فريق على أول نقطة في المسابقة.

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أحداث الشوط الأول

وكان بيراميدز قد بدأ المباراة بقوة من أجل التقدم، وسدد مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز مرت بجوار القائم الأيسر.

فرصة أخرى لصالح بيراميدز في الدقيقة 6 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة حرة من الطرف الأيمن شتتها الدفاع لتصل إلى مايلي الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 15 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس ناصر منسي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

فرصة أخرى ضائعة من جانب بيراميدز بعد مرور رائع من إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على محمد أشرف روقا ومن ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر الكرتي فرصة هدف بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي ثم تحرك رائع من المغربي ليسدد كرة مرت أعلى العارضة.

منح عبد الله السعيد التقدم لصالح بيراميدز على الزمالك في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 24 من ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع على يمين الحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 29، محاولة أخرى لصالح بيراميدز يعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق وليد الكارتي على رأس أحمد فتحي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 36 تصويبة قوية من حمزة المثلوثي من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك لكن تصدى لها حارس المرمى بثبات.

بيراميدز أهدر فرصة أخرى في الدقيقة 37 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس وليد الكارتي ليسدد علي جبر كرة قوية بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس أحمد سامي ليسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

أحداث الشوط الثاني

وكان الزمالك قد أجرى تبديلين مع بداية الشوط الثاني بنزول يوسف أوباما ومصطفى شلبي بدلا من عمرو السيسي ومحمد عبد الشافي.

وتحسن أداء الفريق الأبيض طوال الدقايق الأولى من بداية الشوط الثاني حتى تمكن من تسجيل الهدف بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك شتتها الدفاع بنجاح لتصل إلى البديل نبيل عماد الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

نجح نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إدراك التعادل لصالح الفريق الأبيض أمام بيراميدز في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 56 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد الشناوي.

وفجّر الزمالك المفاجأة الكبرى بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 عن طريق إبراهيما نداي من رأسية.

تمكن رمضان صبحي من إدراك التعادل لصالح بيراميدز وتسجيل الهدف الثاني في شباك الزمالك .

وجاء الهدف في الدقيقة 77 من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وحصل محمود علاء على بطاقة حمراء في الدقيقة 81 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل على أحمد فتحي.

في الدقيقة 85 تمريرة من إبراهيم عادل إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لصالح بيراميدز تصدى لها حارس المرمى بنجاح.