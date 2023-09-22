الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس تصريحات أوسوريو عن لاعبى الدورى المصرى والتدخين والشيشة

أوسوريو
أوسوريو

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على أحداث مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

بعد مباراة للنسيان انتهت بهزيمة تاريخية أمام أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفيدرالية، كانت مباراة بيراميدز، وسط توقعات بهزيمة أخرى للزمالك، إلا أن الفريق تمكن من تقديم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني، وفرض التعادل على بيراميدز.

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قبل المباراة وبعدها، أدلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق بتصريحات خاصة بسهر اللاعبين وتدخينهم للشيشة.

ونستعرض تباعًا القصة الكاملة لتصريحات أوسوريو عن لاعبي الدوري المصري والتدخين والشيشة.

– حاورت صحيفة "ماركا" الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تم سؤاله عن اللاعب المصري ومميزاته وعيوبه.

– أوسوريو أثنى على مواصفات اللاعب المصري الفنية وقدرتهم البدنية، لكنه قال بأنهم يسهرون كثيرًا ويحرصون على تناول الشيشة.

– تصريحات أوسوريو تم تداولها بشكل كبير، حيث فسرها البعض على أن كلامه كان عن لاعبي الزمالك بشكل محدد.

– أوسوريو نفى أن يكون قد صرح بأن لاعبي الزمالك يتناولون الشيشة.

– صحيفة "ماركا" قامت بتعديل الحوار مع أوسوريو، لتحذف تمامًا الجزئية الخاصة بتناول اللاعبين لـ"الشيشة".

– عقب مباراة بيراميدز أمس في الدوري، حرص أوسوريو على الحديث عن حواره مع صحيفة "ماركا" وتصريحه عن "الشيشة".

–  أكد أوسوريو أن تصريح "الشيشة" حقيقي معلقًا: "قلت في حواري مع ماركا إن اللاعب المصري أفضل من الناحية البدنية، وذكرت فقط أن هناك عادات خاطئة مثل سهر بعض اللاعبين وتدخينهم للشيشة، لكني لم أخطئ في حق اللاعب المصري على الإطلاق".

أضاف "الزمالك من الفرق القليلة التي تتدرب في الثامنة صباحًا والفريق يتدرب بشكل جيد للغاية وعلى أكمل وجه واللاعبون يخضعون للاستشفاء".

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