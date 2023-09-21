"عركة الخواجة".. تفاصيل مشاجرة أوسوريو مع الجهاز الفنى لبيراميدز

نشبت مشاجرة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ودكة بيراميدز عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الجولة الأولى.

وانتهت مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل فريق.

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تفاصيل المشاجرة

وبدأت المشاجرة من جانب الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قبل أن يتدخل أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، وتدخل اللاعبون والطاقم التحكيمي من أجل السيطرة على الموقف.

بيراميدز يتعادل مع الزمالك

تعادل بيراميدز مع ضيفه الزمالك 2 /2، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم بيراميدز عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 24، قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الدقيقة 55 عن طريق نبيل عماد "دونجا".

وفي الدقيقة 62 سجل إبراهيما نداي الهدف الثاني للزمالك، لكن بيراميدز نجح في إدراك التعادل عبر رمضان صبحي في الدقيقة 77.

وأكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين، وذلك بعد طرد مدافعه محمود علاء في الدقيقة 82، عقب تدخله القوي على أحمد فتحي لاعب بيراميدز.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الاتحاد السكندري على ضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /صفر.

وسجل كريستوفاو مابولولو هدف المباراة الوحيد للاتحاد في الدقيقة 31.

وبدأت المباراة بهجوم متبادل من جانب الفريقين، حيث سدد ناصر منسي مهاجم الزمالك كرة قوية في الدقيقة الثالثة، لكنها مرت أعلى عارضة حارس بيراميدز أحمد الشناوي، قبل أن يرد مصطفى فتحي بمحاولة أخرى بعد ذلك بدقيقة واحدة، لكن كرته مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى محمد صبحي.

واستمرت المحاولات بين الفريقين دون تشكيل خطورة، قبل أن ينجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 24.

وجاء هدف السعيد من ضربة حرة مباشرة، نفذها ببراعة لتسكن شباك صبحي، مسجلا أولى أهداف المباراة.

ولم تسفر محاولات الزمالك في أواخر الشوط الأول عن أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بيراميدز 1 /صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم الزمالك بقوة محاولا معادلة النتيجة والعودة للقاء، فيما بادله بيراميدز الهجمات بقوة كذلك.

وبعد مرور عشر دقائق على انطلاق الشوط الثاني، نجح الزمالك في تسجيل هدف التعادل عن طريق نبيل عماد "دونجا"، الذي استغل كرة عائدة من تشتيت دفاع بيراميدز، ليسددها بقوة في شباك الشناوي مسجلا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 62 سجل إبراهيما نداي الهدف الثاني للزمالك، بعدما تلقى كرة عرضية من ضربة ركنية نفذها مصطفى شلبي، ليوجهها بضربة رأس قوية في الشباك.

وبعد الهدف الثاني في شباكه، انتفض بيراميدز وشن العديد من الهجمات على مرمى الزمالك بغرض تسجيل هدف التعادل، ومع ذلك الضغط، اضطر الزمالك إلى الالتزام بمنطقة الجزاء، وشن بعض الهجمات المرتدة كلما أمكن ذلك.

وفي الدقيقة 77، أثمر ضغط بيراميدز عن تسجيله الهدف الثاني عن طريق رمضان صبحي.

وجاء الهدف الثاني، بعد كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك، شتتها الدفاع لتصل إلى وليد الكرتي، الذي مررها بدوره إلى صبحي ليسدد الأخير الكرة في شباك الزمالك.

وتعرض محمود علاء لاعب الزمالك للبطاقة الصفراء الثانية ليخرج مطرودا في الدقيقة 82، وذلك عقب تدخله القوي على أحمد فتحي مدافع بيراميدز.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 2 /2.