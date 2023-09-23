رسميًا.. الأهلى يواجه زهيجيانج شوزهو الصينى على برونزية كأس العالم للسلة

تأهل فريق تليكوم باسكتس بون الألماني، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، وذلك عقب تغلبه على نظيره زهيجيانج شوزهو الصيني، بنتيجة 111-50، في آخر جولات المجموعة الثانية للبطولة المقامة حاليًا بسنغافورة.

وأنهى تليكوم باسكتس بون، الربع الأول متقدمًا بنتيجة 30-16، قبل أن يواصل تقدمه في الربع الثاني بنتيجة 63-27.

وأنهى الفريق الألماني، الربع الثالث لصالحه، بنتيجة 86-41، قبل أن ينهى الربع الرابع والمباراة بنتيجة 111-50.

ومن المقرر، أن يلتقي بون الألماني مع فرانكا البرازيلي، في المباراة النهائية للبطولة، والمقرر لها يوم غدٍ الأحد.

وكان فرانكا البرازيلي، قد فاز على نظيره إيجنيت الأمريكي، بنتيجة 98-89، في آخر مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة "بطولة الإنتركونتيننتال".

وسيلتقي الأهلي مع زهيجيانج شوزهو الصيني، غدٍ الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

كما سيلتقي إيجنيت الأمريكي مع المنامة البحريني، في مباراة تحديد المركز الخامس.

وكان الأهلي، قد حقق انتصارا تاريخيا في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة "كأس إنتركونتيننتال" للرجال، المقامة حاليا في سنغافورة، بعدما تغلب 82 /76 على إيجنايت الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، قبل أن يخسر الفريق المصري مباراته الثانية أمام فرانكا البرازيلي، بنتيجة70 - 90.

ويشارك في البطولة 6 أندية تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، حيث تجرى منافساتها خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

ويلتقي متصدرا المجموعتين في المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني في كلتا المجموعتين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في حين يواجه صاحبا المركز الثالث بعضهما البعض لتحديد صاحب المركز الخامس.