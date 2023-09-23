السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يواجه زهيجيانج شوزهو الصينى على برونزية كأس العالم للسلة

بون الألماني
بون الألماني

تأهل فريق تليكوم باسكتس بون الألماني، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، وذلك عقب تغلبه على نظيره زهيجيانج شوزهو الصيني، بنتيجة 111-50، في آخر جولات المجموعة الثانية للبطولة المقامة حاليًا بسنغافورة.

وأنهى تليكوم باسكتس بون، الربع الأول متقدمًا بنتيجة 30-16، قبل أن يواصل تقدمه في الربع الثاني بنتيجة 63-27.

وأنهى الفريق الألماني، الربع الثالث لصالحه، بنتيجة 86-41، قبل أن ينهى الربع الرابع والمباراة بنتيجة 111-50.

ومن المقرر، أن يلتقي بون الألماني مع فرانكا البرازيلي، في المباراة النهائية للبطولة، والمقرر لها يوم غدٍ الأحد.

وكان فرانكا البرازيلي، قد فاز على نظيره إيجنيت الأمريكي، بنتيجة 98-89، في آخر مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة "بطولة الإنتركونتيننتال".

وسيلتقي الأهلي مع زهيجيانج شوزهو الصيني، غدٍ الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

كما سيلتقي إيجنيت الأمريكي مع المنامة البحريني، في مباراة تحديد المركز الخامس.

وكان الأهلي، قد حقق انتصارا تاريخيا في مستهل مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة "كأس إنتركونتيننتال" للرجال، المقامة حاليا في سنغافورة، بعدما تغلب 82 /76 على إيجنايت الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، قبل أن يخسر الفريق المصري مباراته الثانية أمام فرانكا البرازيلي، بنتيجة70 - 90.

ويشارك في البطولة 6 أندية تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، حيث تجرى منافساتها خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

ويلتقي متصدرا المجموعتين في المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني في كلتا المجموعتين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في حين يواجه صاحبا المركز الثالث بعضهما البعض لتحديد صاحب المركز الخامس.

تليكوم باسكتس بون كأس العالم للأندية لكرة السلة زهيجيانج شوزهو الصيني إيجنيت الأمريكي الاهلى

مواد متعلقة

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

الأكثر قراءة

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

"ميتعاشرشى".. قضية خلع تنتهى بمقتل زوج وتشويه جسد الأبناء بمنشأة ناصر

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

تأجيل جلسات محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

أخطاء محمد صبحى تُعيد "عواد" لحماية عرين الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة