مدرب الزمالك يجهز لعقوبة جديدة ضد حسام عبدالمجيد بعد واقعة مباراة بيراميدز

يرغب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في استمرار استبعاد حسام عبدالمجيد مدافع الفريق عن مباراة المقاولون العرب المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

غضب أوسوريو

وقال مصدر إن "أوسوريو غاضب بشدة من تصرف حسام عبدالمجيد في مباراة بيراميدز وينوي استمرار استبعاد اللاعب كقرار انضباطي".

وتابع: "أوسوريو يسعى لفرض الانضباط داخل الفريق مع بداية الموسم، للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين".

وكان حسام عبدالمجيد قد رفض الذهاب مع الفريق إلى ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز الأخيرة بعدما علم باستبعاده من التشكيل الأساسي ليقرر الجهاز الفني فرض عقوبة مالية على اللاعب قيمتها 200 ألف جنيه وتحذير بمضاعفة العقوبة، وذلك حال تكرار الأمر في الفترة المقبلة، من جانب اللاعب وسط رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على الهدوء داخل الفريق.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

مران الزمالك

وركز الجهاز الفني مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الفني الأمثل.

وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أعضاء الجهاز الفني على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.