السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادا لمباراة سان جورج.. "كولر" يفكر في ضم أكرم توفيق لقائمة الأهلي

أكرم توفيق
أكرم توفيق

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق للأهلي ضم أكرم توفيق لاعب الفريق الأول بالنادي إلي قائمة مباراة سان جورج الأثيوبي المقرر لها غداً الأحد في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة وسط حضور 30 ألف مشجع.

يأتي تفكير كولر من أجل تجهيز اللاعب نفسياً ومعنوياً قبل العودة بشكل رسمي للمباريات مثلما حدث مع كريم فؤاد وشارك أمام المصري البورسعيدي وأحرز هدف الفيق الرابع  بعد عودته من الرباط الصليبي.

واستقر المدير الفني في حالة ضم أكرم توفيق علي منحه دقائق معدودة في اللقاء الإفريقي بهدف تجهيز كل اللاعبين قبل ضغط المباريات في الموسم الجديد.

ويسعي مارسيل كولر إلى تجهيز كافة اللاعبين من خلال تطبيق سياسة التدوير في المباريات للحفاظ على جاهزية اللاعبين من جهة ومن جهة أخرى إشعال المنافسة بين الجميع داخل صفوف المارد الأحمر.

مران الأهلي الفريق يواصل تدريباته 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سانت جورج في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية داخل الجيم قبل انطلاق المران، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الأحد.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سانت جورج.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة  لمدة 24 ساعة، فيما استأنف الفريق مرانه اليوم لمواصلة التحضير لمباراة سانت جورج في ضربة البداية للفريق بدوري أبطال إفريقيا.

السويسري كولر الاهلى سان جورج الإثيوبي أكرم توفيق كريم فؤاد

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