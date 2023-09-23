السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية بعد المولد النبوي 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر مجلس الوزراء، اعتبار الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف .

 

الاجازات الرسمية 2023 .. اجازة 6 أكتوبر

وبعد إجازة المولد النبوي، تأتي إجازة 6 أكتوبر، في الشهر المقبل، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، وهي تعد الإجازة الرسمية الأخيرة في العام الجاري 2023، ويستمر شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بلا إجازات رسمية حتى نهاية العام الجاري.

 

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العاملين بالدولة

ويحرص العاملين بالجهاز الإداري للدولة على معرفة أيام الاجازات الرسمية 2023 على مدار العام؛ لتنسيق إجازاتهم وعطلاتهم، بما يتوافق مع العطلات الرسمية، وبما لا يعوق حركة العمل، وخاصة أن العام الدراسي سوف يبدأ خلال أيام في شهر أكتوبر المقبل، وسيوافق يوم السادس من أكتوبر، يوم الجمعة، وهو عطلة أسبوعية رسمية لجميع العاملين بالدولة، وبالتالي قد يتم ترحيل موعد الإجازة أو الإبقاء على موعدها.

وقد حددت الحكومة موعد إجازة المولد النبوي الشريف الموافق 28 سبتمبر، ولم تحدد  بعد إجازة السادس من أكتوبر.

 

نصر أكتوبر المجيد

سطر الجيش المصري ملحمة تاريخية عظيمة في حرب وانتصار السادس من أكتوبر 1973، مما مثل علامة فارقة في تاريخ مصر كلها، واستردت مصر جزء عزيز من أرضها، سيناء أرض الفيروز، بعد أن وقعت تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، وبعد أن سقط على أرضها الشهداء فداء للوطن.

ويعد نصر أكتوبر المجيد، من أفضل الانتصارات في الوطن العربي في التاريخ الحديث، حيث وقفت الدول العربية لمساندة مصر شقيقتهم، لتحقيق النصر المنشود، ولم تتوان أي دولة منهم عن تقديم يد العون لمصر، سواء بالإمدادات العسكرية أو غيرها، أو حتى بالمشاركة الوجدانية والمعنوية.

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