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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

إجازة
إجازة

يهتم العاملين بالبحث بشكل دائم لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية 2023 القادمة سواء الرسمية أو العطلات الأسبوعية لقضاء الإجازة الصيفية مع الأسرة والاستعداد للرحلات الصيفية.

مواعيد الاجازات الرسمية 2023 القادمة في مصر

في التقرير التالي مواعيد الإجازات الرسمية 2023 القادمة سواء الرسمية من الدولة أو العطلات الأسبوعية.

تكون أول إجازة رسمية يوم الخميس القادم  20 يوليو 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلا من الأربعاء 19 يوليو والذي من المتوقع فلكيًا أن يكون غرة  شهر محرم للعام الهجري 1445.

ثم العطلات الرسمية الأسبوعية

 الجمعة 21 يوليو 2023 

السبت 22 يوليو 2023 

الأحد 23 يوليو 2023 إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو1952 تكون هي الأخرى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

العطلات الرسمية المتبقية لشهر يوليو 2023

يتبقى خلال شهر يوليو عطلتين فقط وهما

الجمعة 28 يوليو 2023

السبت 29 يوليو 2023

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موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

 

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973

العطلات الرسمية خلال شهر أغسطس 2023 

8 أيام عطلة رسمية خلال شهر أغسطس القادم وهم 

الجمعة 4 أغسطس 2023

السبت 5 أغسطس 2023

الجمعة 11 أغسطس 2023

 السبت 12 أغسطس 2023 

الجمعة 18 أغسطس 2023     

السبت 19  أغسطس 2023

الجمعة  25 أغسطس 2023

 السبت 26 أغسطس 2023

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