مواعيد الإجازات الرسمية 2023
يهتم العاملين بالبحث بشكل دائم لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية 2023 القادمة سواء الرسمية أو العطلات الأسبوعية لقضاء الإجازة الصيفية مع الأسرة والاستعداد للرحلات الصيفية.
مواعيد الاجازات الرسمية 2023 القادمة في مصر
في التقرير التالي مواعيد الإجازات الرسمية 2023 القادمة سواء الرسمية من الدولة أو العطلات الأسبوعية.
تكون أول إجازة رسمية يوم الخميس القادم 20 يوليو 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، بدلا من الأربعاء 19 يوليو والذي من المتوقع فلكيًا أن يكون غرة شهر محرم للعام الهجري 1445.
ثم العطلات الرسمية الأسبوعية
الجمعة 21 يوليو 2023
السبت 22 يوليو 2023
الأحد 23 يوليو 2023 إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو1952 تكون هي الأخرى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
العطلات الرسمية المتبقية لشهر يوليو 2023
يتبقى خلال شهر يوليو عطلتين فقط وهما
الجمعة 28 يوليو 2023
السبت 29 يوليو 2023
الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
عيد المولد النبوي الشريف
الجمعة 6 أكتوبر 2023
عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 1973
العطلات الرسمية خلال شهر أغسطس 2023
8 أيام عطلة رسمية خلال شهر أغسطس القادم وهم
الجمعة 4 أغسطس 2023
السبت 5 أغسطس 2023
الجمعة 11 أغسطس 2023
السبت 12 أغسطس 2023
الجمعة 18 أغسطس 2023
السبت 19 أغسطس 2023
الجمعة 25 أغسطس 2023
السبت 26 أغسطس 2023
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