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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على  مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال القرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

الأكثر تداولًا.. موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

يفصلنا عن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 52 ما يقرب من  ثمانى أيام فقط، وقد أعلن الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء المصرى منذ أيام قليلة مضت خلال بيان تم نشره عليه، أن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023 للعاملين بالقطاع الخاص هو يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

وأوضح البيان أن الأحد الموافق 23 يوليو 2023 هو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر  لجميع  العاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

يذكر أن ثورة 23 يوليو قام بها مجموعة من الضباط الأحرار بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1952 نتيجة لانتشار الفساد فى الحقبة الملكية والذى أدى إلى صفقة  الاسلحة الفاسدة التى تسببت فى خسارة الجيوش العربية فى حرب فلسطين 1948 وأدت إلى حصار مجموعة من الضباط المصريين فى الفالوجة.

وتمكن تنظيم الضباط الأحرار من قيادة الثورة وتحقيق أهدافها ومن ضمنها القضاء على الفساد والقضاء على الإقطاع والقضاء على سيطرة رأس المال ، وتمكن الضباط الأحرار من محاصرة قصر الملك فاروق وأرغماه عن التخلى عن الحكم والتنازل عنه لصالح أبنه فؤاد الذى لم يكمل عامه الأول ومن ثم تمكن الضباط الأحرار قوتها من الإعلان عن الحكم الجمهورى وتولية محمد نجيب رئاسة الجمهورية ومن بعده تولى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الحكم حتى وفاته عام 1970 وجاء من بعده الرئيس الراحل أنور السادات والذى استمر حكمه حتى عام 1980 وتمكنت مصر عام 1973 من تحقيق نصر على العدو الصهيونى وتحقيق نصر أكتوبر عام 1973 والذى عرف بيوم النصر أو يوم 6 أكتوبر وهو عيد قومى تحتفل به مصر ويمنح إجازة رسمية لجميع الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو العام .

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