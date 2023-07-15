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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يخاطب اتحاد الكرة للاهتمام بمنظومة التحكيم قبل الموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام وما يخص حكام "VAR" بشكل خاص.

جاء في الخطاب أيضًا أنه سبق أن أرسل النادي عدة مكاتبات سابقة بخصوص منظومة التحكيم والارتقاء بها لإرساء العدالة بين الفرق المتنافسة، لكن تلاحظ في المباريات الأخيرة أن أخطاء الحكام المؤثرة ما زالت تلقي بظلالها، مثلما تعرض له فريق الأهلي في مباراة القمة الأخيرة خاصة من جانب حكام الـ"VAR" الذين يملكون الأدوات التقنية والوقت للمراجعة ومنح كل فريق حقه المشروع.

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية على جميع المستويات.

الاهلى اتحاد الكرة منظومة التحكيم الدورى المصرى مباراة القمة

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