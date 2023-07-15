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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأكثر تداولًا.. موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

إجازة
إجازة

يبحث الكثير من رواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص لعام 2023، بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رسميًا، وهو الأمر الذي أسعد العاملين كثيرًا، وبدأوا في البحث عن موعدها الرسمي للحصول عليها.

ويرصد "الدستور" موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص لعام 2023، في سياق السطور التالية. 

وقرر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أن تكون إجازة يوليو لعام 2023، هي مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

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تأتي إجازة 23 يوليو 2023، والتي كان من المفترض أن تكون يوم الأحد 23 يوليو 2023، ولكن بسبب قرار الحكومة بتأجيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، فإن موعد إجازة 23 يوليو 2023 سيكون يوم الخميس 27 يوليو 2023.

وباستثناء إجازة 23 يوليو 2023، سيكون هناك إجازة رسمية أخرى في يوليو الحالي وهي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو. من المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحويل الإجازة إلى يوم الخميس 20 يوليو لعام 2023.

إجازات القطاع الخاص

الجدير بالذكر أنه تُحدد إجازات القطاع الخاص من قِبل وزارة القوى العاملة، وتختلف عن العطلات الرسمية للحكومة بفروق قليلة في أيام الإجازات، وتسمح القوى العاملة للشركات بتشغيل الموظفين في أيام الإجازات الرسمية، بشرط دفع أجرة إضافية للعامل.

الإجازات المتبقية لشهر يوليو

سيكون هناك إجازة واحدة فقط في سبتمبر 2023 وهى إجازة المولد النبوي الشريف، وإجازة واحدة في أكتوبر وهى إجازة السادس من أكتوبر. 

إجازة المولد النبوي الشريف ستكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، ومن المحتمل أن يتم تأجيلها إلى اليوم التالي بناء على القرار الوزاري، أما إجازة السادس من أكتوبر فستكون يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، ومن المحتمل أن يتم تحديد يوم إضافي للإجازة لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

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23 يوليو 2023 إجازة ثورة 23 يوليو الدكتور مصطفى مدبولي السنة الهجرية موعد اجازة

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