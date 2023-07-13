"المولد انفض".. محافظة الجيزة تبدأ في إزالة الحرم الخاص بامتحانات الثانوية العامة

بدأ منذ قليل، عمال وموظفي محافظة الجيزة، المتواجدون امام مدرسة الأورمان الثانوية، في إزالة الحرم الخاص بلجان الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، وقبل لحظات من نهاية مادتي الفلسفة والمنطقة والأحياء، حيث يسدل اليوم الستار علي مارثون امتحانات الثانوية العامة التي أقيمت علي مدار قرابة شهر كامل.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ختام امتحانات الثانوية العامة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.