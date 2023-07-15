سعر اليورو في البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 15-7-2023

سجل سعر اليورو اليوم السبت 15 يوليو 2023 استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر اليورو نحو 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم السبت

ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع