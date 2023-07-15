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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت 15-7-2023

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 15 يوليو 2023 استقرار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم السبت

يقدم "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية السبت 15-7-2023

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع

اليورو سعر اليورو منتصف التعاملات الجنيه المصري البنوك المصرية سعر اليورو تحديث يومي اليوم السبت

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