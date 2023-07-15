في إجازة الصيف.. نرشح لك 4 كتب عن الأكلات الشعبية

الكثير من الكتب التي صدرت عن فنون الطهي والاكلات الشعبية وغيرها، وفي هذا التقرير ترشح الدستور عددا من الكتب التي تتحدث عن الاكلات والطبخ وغيرها.

كتاب طبيخ الصعايدة

من تأليف درويش الأسيوطي، صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة الدراسات الشعبية، أنظمة الأكل في صعيد مصر والطعام في الحج والأمثال الشعبية وغيرها من الأمور المرتبطة بالتراث في جنوب مصر، ويضم الكتاب 150 صفحة عن الطعام في التراث الشعبي، الموسمية والادخار والتخزين، طبيخ الصعيد".

ويناقش المؤلف خلاله أهم المناسبات التي تقدم فيها الأطعمة مثل مناسبة الحج، وفيها من الأغاني التي تحتوي على أطعمة كناية عن أهمية هذه المناسبة، ويشرح عملية التخزين والأدوات المستخدمة في التخزين مثل الصوامع الصغيرة للغلال، والحواصل، والدواوير، والمطامر.

ويناقش الكتاب أيضًا العديد من الأطعمة الصعيدية والتي يحرص أبناء الصعيد على تواجدها حسب مناسبة هذه الأطعمة، ويتجاوز الأسيوطي فلا يكتب فقط عن الطعام وإنما عن المطبخ بالكامل وأدوات الطبخ ايضًا مثل البرام والطواجن الفخارية والأطباق والمغارف وأدوات المياه مثل الزير والبلاليص التي يحرص أبناء الصعيد على استخدامها في مطبخهم.

ويتطرق المؤلف طبيخ الحبوب أيضًا مثل الفول وكيف يحبه أبناء الصعيد ويكون جاهزا لمعظم احتفالاتهم مثل الفول النابت، والفول الأخضر والفول المكسور، والعدس العدي والعدس أبوجبة، والعدس الأصفر وغيرها.

موسوعة أكلات مصر الشعبية

مشروع تتبناه أكاديمية البحث العلمي لرصد الأطعمة وتاريخها وطرق تحضيرها في أنحاء البلاد كافة، ورصدت الموسوعة تاريخ الأطعمة التراثية في مصر وتوثيق العناصر الغذائية وطرق التحضير، فضلاً عن تحديد أخطار اندثار هذه الثقافات الغذائية، والموسوعة ليست كتاباً للطبخ بل للتاريخ، فكل منطقة لها أكلات تناسبها طبقاً لبيئتها، فالسواحل تختلف عن الصحاري وعن المناطق الريفية وهكذا".

وتتناول الموسوعة الخبز والمخبوزات، وعرض صوراً لعينات الخبز المصرية في المتاحف العالمية، منها: البلدي والشمسي والبتاو والفراشيح والمجردق والقابوري والمرحرح وغيرها كثير من أنواع الخبز، أو "العيش" كما اعتاد المصريون أن يطلقوا عليه ، بحسب ما جاء في المجلد الأول.

كتاب حكايات المطبخ المصري

من تأليف حنان محمد الفولي، وهو كتاب من نوع مختلف، يحوي وصفات شهيرة يتميز بها المطبخ المصري، ويضم أكلات مميزة بمناطق مختلفة من مصر وتاريخها وبعض الحكايات التي واكبت ظهورها وسبب تسميتها، والعودة للجذور التاريخية للمطبخ المصري باعتبار أساليب الطهي وأنواعه وأهم التوابل والمحاصيل واحد من أهم السمات الثقافية الموروثة للمجتمع ..

كتاب الطبخ أصله مصري

كتاب "الطبخ أصله مصري" من تأليف الكاتبة سميرة عبد القادر، تناولت من خلاله طرق الطهي المصري في الأكلات الشعبية منذ عهد الفراعنة، والطرق التي استحدثوها في صيد وتربية الحيوانات واستمرار تلك الطرق في مصر مرورًا بالعصور الوسطى حيث انتشرت المأكولات المصرية في كل المنطقة وأصبحت المأكولات والحلويات المصرية تعرف بالمأكولات والحلويات الشرقية، ويرصد الكتاب تاريخ كل أكلة بالأدلة التاريخية وبعض الوصفات.