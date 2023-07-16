الآن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، ومباراة الزمالك ضد فاركو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة منتخب البرتغال ضد إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا تحت 19 سنة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- المقاولون العرب X الأهلي: على إستاد "المقاولون العرب"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

- الزمالك X فاركو: على إستاد "القاهرة الدولي"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD

• موعد مباراة نهائي بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة

- منتخب البرتغال X منتخب إيطاليا: على إستاد "ناشيونال ستاديوم"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• موعد مباراة نهائي بطولة الكونكاكاف الذهبية

- المكسيك X بنما: في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني

- بيلجرانو X سان لورينزو: على ملعب "خوليو سيزار فياجرا"، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- جيمناسيا لابلاتا X بوكا جونيورز: على إستاد "خوان كارلوس زريلو"، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- لانوس X بانفيلد: على إستاد "لانوس"، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.