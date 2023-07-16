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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

ينال البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة لها اهتمام عشاق كرة القدم وما تحمله من تشويق وحماس لتوقع الفريق الفائز في ظل منافسة مشتعلة بالحماس.

مواعيد مباريات اليوم السبت 15-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة

نرصد في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة.


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي × المقاولون العرب 
الساعة  7 مساءً بتوقيت القاهرة 
على قناة  أون تايم سبورتس

الزمالك × فاركو 
الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة 
على قناة  أون تايم سبورتس

تأتي هذه المنافسات ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 75 نقطة ويفصله نقطتين عن التتويج رسميًا بلقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم للمرة 43 في تاريخه.

 

مارسيل كولر: أعمل يوميًا على تقوية الأهلى.. وأتابع اللاعبين المرشحين للانضمام إلينا

هل ينسحب الزمالك من البطولة العربية بعد الهزيمة أمام الأهلى؟


تردد قناة أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

 

الأهلي يفوز على الزمالك 4/1 


كان قد فاز الاهلي على الزمالك في مباراة يوم الخميس الماضي بأربع نقاط مقابل واحد للفريق الأخير، والتي جاءت ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

 

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الأهلى يخاطب اتحاد الكرة للاهتمام بمنظومة التحكيم قبل الموسم الجديد

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تفاصيل مشاركة البنك الأهلى المصرى فى رعاية مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

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