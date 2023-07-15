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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بجانب مباراتين أيضًا والتي تجمع بين المصري ضد سموحة، وفريق إنبي ضد سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى مباراة الرجاء ضد نهضة بركان في نهائي كأس العرش المغربي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- المصرى البورسعيدى × سموحة: على إستاد "برج العرب"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

- إنبي × سيراميكا كليوباترا: على إستاد "بتروسبورت"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD

- الإسماعيلي × الاتحاد السكندري: على إستاد "الإسماعيلية"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

تشكيل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالدورى

• موعد مباراة نهائي كأس العرش المغربي

- الرجاء الرياضي × نهضة بركان: على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• موعد مباراة كأس السوبر الكرواتي

- دينامو زغرب × هايدوك سبليت: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاسماعيلى الدورى المصرى الاتحاد السكندرى سيراميكا كليوباترا

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