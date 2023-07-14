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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالدورى

باتشيكو
باتشيكو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ"بيراميدز"، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالدوري الممتاز 

ويستضيف بيراميدز نظيره الفريق العسكري، في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة ٣٤ والأخيرة من بطولة الدوري.

وشهد تشكيل السماوي الأساسي، تواجد بعض البدلاء لأول مرة، مثل الحارس يوسف نادر وعودة أحمد فتحي للمشاركة من جديد.

وكان المدرب البرتغالي باتشيكو، قرر إعطاء بعض اللاعبين راحة سلبية حتى نهاية الموسم الحالي، لاسيما بعدما ضمن الفريق التواجد في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه النسخة المقبلة.

جاء تشكيل السماوي:

حراسة المرمى: يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر. 

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو رضوان.

خط الدفاع: محمد فتح الله وخالد سرحان، وأحمد عبد الرحمن زولا ومحمود وحيد.

خط الوسط: حسن مجدي وأحمد سمير، وعلي حمدي وعربى بدر.

خط الهجوم: كريم صلاح وبول جوليوس.

البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز الدوري الممتاز طلائع الجيش تشكيل بيراميدز تشكيل طلائع الجيش

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