مارسيل كولر: أعمل يوميًا على تقوية الأهلى.. وأتابع اللاعبين المرشحين للانضمام إلينا

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أنه يعمل بشكل يومي على تقوية صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يتابع حاليًا عددًا من اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأحمر.

وقال كولر، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: "كن ممتنًا دائمًا لأنك تتمتع بصحة جيدة وتستطيع العمل".

وأضاف كولر: "أعمل يوميًا لتقوية فريقنا.. أعمل على مشاهدة اللاعبين المرشحين الذين حصلت عليهم من قسم الكشافة لدينا. أتمنى يومًا رائعًا للجميع.. مارسيل كولر".

تولى مارسيل كولر تدريب الأهلي سبتمبر من العام الماضي، بعقد يمتد لموسمين.

وساهم كولر في تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز وكأس مصر (عن الموسم الماضي)، ولقبين لكأس السوبر المصري، إلى جانب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2024).

وقاد المدرب السويسري– البالغ من العمر 62 عامًا– الأهلي في 54 مباراة، حقق خلالها الفوز في 41 مباراة، مقابل 9 تعادلات، و4 هزائم.