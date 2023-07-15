ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مارسيل كولر: أعمل يوميًا على تقوية الأهلى.. وأتابع اللاعبين المرشحين للانضمام إلينا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أنه يعمل بشكل يومي على تقوية صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يتابع حاليًا عددًا من اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأحمر.

وقال كولر، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: "كن ممتنًا دائمًا لأنك تتمتع بصحة جيدة وتستطيع العمل".

وأضاف كولر: "أعمل يوميًا لتقوية فريقنا.. أعمل على مشاهدة اللاعبين المرشحين الذين حصلت عليهم من قسم الكشافة لدينا. أتمنى يومًا رائعًا للجميع.. مارسيل كولر".

تولى مارسيل كولر تدريب الأهلي سبتمبر من العام الماضي، بعقد يمتد لموسمين.

وساهم كولر في تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز وكأس مصر (عن الموسم الماضي)، ولقبين لكأس السوبر المصري، إلى جانب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2024).

وقاد المدرب السويسري– البالغ من العمر 62 عامًا– الأهلي في 54 مباراة، حقق خلالها الفوز في 41 مباراة، مقابل 9 تعادلات، و4 هزائم.

مارسيل كولر الاهلى الدوري الممتاز دورى ابطال افريقيا كاس مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

تضرب مصر وعدة دول عربية.. أبرز المعلومات عن القبة الحرارية

"شوف لاعيبتك التعبانة".. أول تعليق من رجب بحة على تصريحات مرتضى منصور (فيديو)

متي يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائى مع محمود حمادة.. وأزمة القيد تنهى الصفقة

قاعة الفرح تحولت لسرداق عزاء.. الكهرباء تقتل فرحة عريس الشرقية بعش الزوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟