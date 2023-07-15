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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل ينسحب الزمالك من البطولة العربية بعد الهزيمة أمام الأهلى؟

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ما تردد بالانسحاب من البطولة العربية بعد الخسارة من الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري، وارتفاع حدة الانتقادات من الجمهور للاعبين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن كل ما تردد غير صحيح، والفريق سيشارك في البطولة العربية، موضحًا أن الأبيض سيسافر إلى السعودية يوم 24 من الشهر الجاري، على أن يخوض أولى مبارياته يوم 28 من الشهر الجاري.

ولفت إلى أنه حتى لو لم يتعاقد النادي مع صفقات جديدة، فلن يتم الانسحاب من البطولة العربية، وسيلعب الفريق المسابقة بنفس القوام الموجود في الوقت الحالي.

نادي الزمالك الزمالك الاهلى البطولة العربية بطوله الدورى

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