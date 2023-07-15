تفاصيل مشاركة البنك الأهلى المصرى فى رعاية مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

كشف إسلام سعيد، نائب مدير الرعاية والمؤتمرات بالبنك الأهلي المصري، عن تفاصيل مشاركة البنك في رعاية مهرجان العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مهرجان العلمين الجديدة يقام على أرض مصرية ولذلك لا بد من الترويج له بشكل فعال.

وأضاف أن العلمين الجديدة ليست مجرد مدينة نحتفل بمولدها، ولكن هي مدينة متكاملة وتعبر عن نشاط الدولة المصرية في الفترة الماضية وتضم كل أشكال الحياة الصناعية والسكانية والثقافية، فهي عبارة عن مشروع متكامل في كل الفعاليات.

وأشار إلى أن البنك يرعى كل الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، موضحًا أن البنك الأهلي من أوائل المؤسسات التي دعمت مهرجان العلمين للترويج للمدينة الجديدة.