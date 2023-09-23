رونالدو: قدمنا مباراة كبيرة.. ونتطلع لانتزاع قمة الدورى السعودى

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه فريقه النصر على أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وحقق فريق النصر الفوز على أهلي جدة بأربعة أهداف لثلاثة ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين في انتصار النصر على أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ورفع فريق النصر رصيده عند 15 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز السادس.

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رونالدو: لعبنا بشكل أفضل من الأهلي

وقال رونالدو في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا ضد فريق كبير، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية لكننا لعبنا بشكل أفضل".

وأضاف: "بدأنا المباراة بطريقة جيدة والمباراة كانت ممتعة للغاية للجماهير".

وتابع: "هناك أهداف رائعة من جانب الفريقين ونحن سعداء للغاية بهذا الفوز ونتطلع لانتزاع قمة الدوري وهذا ما نسعى إليه".

وواصل حديثه: "مازلت أساعد الفريق وبالنسبة لي الشيء المهم أننا حققنا الانتصار".

وأتم تصريحاته قائلا: "كما قلت منذ بضعة أشهر، السعودية بلد رائع وكرة القدم هنا جيدة وتواصل التحسن".

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رونالدو ينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي

وانفرد رونالدو بصدارة هدافي الدوري السعودي بعد الثنائية التي سجلها في شباك أهلي جدة.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه عند 9 أهداف في الصدارة.

ووصل رونالدو إلى المساهمة رقم 29 مع النصر في الدوري، إذ سجل 23 هدفا وصنع 6 آخرين منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي في يناير الماضي.