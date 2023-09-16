رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الرائد بثلاثية في الدوري السعودي

فاز النصر على مضيفه الرائد 3/1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 78 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر، قبل أن يسجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل الحزم مع ضيفه الطائي 1 /1.

وتقدم الطائي في الدقيقة 12 عن طريق بيرنارد مينساه من ضربة جزاء، قبل أن يدرك توزي التعادل للحزم بنفس الطريقة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع الطائي رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، فيما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد ثلاث نقاط.

اقرأ أيضا.. بمشاركة نيمار.. الهلال السعودى يسحق الرياض بسداسية فى دورى روشن

الاتفاق يتخطى أبها بثلاثية في الدوري السعودي

فاز الاتفاق على مضيفه أبها 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الاتفاق عن طريق موسى ديمبلي في الدقيقة 58، قبل أن يضيف روبن كوايسون الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 82 أضاف حامد الغامدي الهدف الثالث للاتفاق، فيما سجل كارل توكو إيكامبي هدف أبها الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق ضربة جزاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أبها عند ست نقاط في المركز العاشر.