الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| حميد الشاعري يكشف وفاة 800 شخص من قبيلته وبرايتون يسقط على ملعبه

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

حميد الشاعرى يكشف عن وفاة 800 شخص من قبيلته فى ليبيا بسبب إعصار دانيال

حميد الشاعرى

كشف الفنان حميد الشاعري عن وفاة العديد من أفراد قبيلة الشاعري في ليبيا بسبب إعصار دانيال، والذي أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

بعد إعلان ترشحة للرئاسة.. فريد زهران ضيف "مساء دى إم سى"

فريد زهران

يحل فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ضيفا ببرنامج "مساء دى إم سى" من تقديم الإعلامى أسامة كمال غدا السبت، وذلك بعد إعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

البرهان يحذر من تداعيات الحرب السودانية على المنطقة

البرهان

حذر قائد الجيش السوداني  الفريق اول عبد الفتاح البرهان، الخميس، في الأمم المتحدة من أن الحرب المستمرة منذ أشهر قد تمتد إلى المنطقة، ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الوحدة شبه العسكرية التي يقاتلها.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

برايتون يسقط على ملعبه أمام أيك أثينا في الدوري الأوروبي

برايتون وأيك أثينا

سقط فريق برايتون الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه أيك أثينا اليوناني، في المشاركة الأولى للفريق بالبطولات الأوروبية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

"تنشيط السياحة" تبحث مع المشاركة بمعرض بلجراد فى صربيا

الجناح المشارك باحد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنها بصدد المشاركة بمعرض "ITF" المزمع عقده بمدينة بلجراد – صربيا خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024، حيث يعد المعرض أكبر حدث سياحي على الإطلاق في جميع أنحاء صربيا و جنوب شرق أوروبا، ويعقد المعرض في دورته 45 هذا العام.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

البرهان تداعيات الحرب السودانية فريد زهران حميد الشاعري برايتون

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|محمود بسيوني حكمًا لمباراة بيراميدز والزمالك وتامر هاشم يعتذر عن حفل كايروكي

أخبار فاتتك|محمد يوسف يوجه نصيحة لمدرب الأهلى وحكم نهائى للشرنوبى ضد سارة الطباخ

الأكثر قراءة

عاجل.. نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة تمهيدًا لتركيبها فى 6 أكتوبر

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

داروين وكتاب لعلاء الديب.. تفاصيل الإصدارات الجديدة لـ"قصور الثقافة"

سمنة وقلة نشاط.. ماهي الأمراض غير السارية ولماذا يصاب بها الأطفال؟

ارتفاع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-9-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة