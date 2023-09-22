أخبار فاتتك| حميد الشاعري يكشف وفاة 800 شخص من قبيلته وبرايتون يسقط على ملعبه

حميد الشاعرى يكشف عن وفاة 800 شخص من قبيلته فى ليبيا بسبب إعصار دانيال

كشف الفنان حميد الشاعري عن وفاة العديد من أفراد قبيلة الشاعري في ليبيا بسبب إعصار دانيال، والذي أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

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بعد إعلان ترشحة للرئاسة.. فريد زهران ضيف "مساء دى إم سى"

يحل فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ضيفا ببرنامج "مساء دى إم سى" من تقديم الإعلامى أسامة كمال غدا السبت، وذلك بعد إعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

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البرهان يحذر من تداعيات الحرب السودانية على المنطقة

حذر قائد الجيش السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان، الخميس، في الأمم المتحدة من أن الحرب المستمرة منذ أشهر قد تمتد إلى المنطقة، ودعا إلى ممارسة ضغط دولي على الوحدة شبه العسكرية التي يقاتلها.

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برايتون يسقط على ملعبه أمام أيك أثينا في الدوري الأوروبي

سقط فريق برايتون الإنجليزي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه أيك أثينا اليوناني، في المشاركة الأولى للفريق بالبطولات الأوروبية.

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"تنشيط السياحة" تبحث مع المشاركة بمعرض بلجراد فى صربيا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنها بصدد المشاركة بمعرض "ITF" المزمع عقده بمدينة بلجراد – صربيا خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024، حيث يعد المعرض أكبر حدث سياحي على الإطلاق في جميع أنحاء صربيا و جنوب شرق أوروبا، ويعقد المعرض في دورته 45 هذا العام.

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