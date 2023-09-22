بعد إعلان ترشحة للرئاسة.. فريد زهران ضيف "مساء دى إم سى"

يحل فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ضيفا ببرنامج “مساء دى إم سى” من تقديم الإعلامى ـسامة كمال يوم السبت المقبل، وذلك بعد إعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويستعرض زهران فى اللقاء لأول مرة برنامجه الانتخابى ورؤية الحزب الشاملة.

"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنت موافقتها، على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ، امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية أمس.

وجاء في بيان للحزب أنه حضر الاجتماع - في واقعة غير مسبوقة - ودالة على مدى اهتمام الحزب بالانتخابات، وضرورة اتخاذ موقف موحد بشأن المشاركة فيها من عدمه، 134 عضوًا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوًا.

وتابع البيان: "بدأ التصويت بعد الاجتماع واستمر 10 ساعات، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العليا على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 75%، ورفض 15%، وامتنع 10% عن التصويت".