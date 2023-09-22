الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنشيط السياحة" تبحث مع المشاركة بمعرض بلجراد فى صربيا

الجناح المشارك باحد
الجناح المشارك باحد المعارض

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنها بصدد المشاركة بمعرض "ITF" المزمع عقده بمدينة بلجراد – صربيا خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024، حيث يعد المعرض أكبر حدث سياحي على الإطلاق في جميع أنحاء صربيا و جنوب شرق أوروبا، ويعقد المعرض في دورته 45 هذا العام.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، أنه على الشركات السياحية الراغبة في المشاركة إرسال ما يفيد على البريد الإكتروني [email protected] في موعد أقصاه 10 من شهر أكتوبر المقبل.

ولفتت الغرفة إلى أن قرار الهيئة النهائي بالمشاركة سيكون على أساس عدد شركات السياحة والفنادق المشاركة، وفي حالة ضعف الإقبال سيتم الاعتذار عن المشاركة.
وتقوم وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج للمقصد السياحي المصري وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لوضع منطقة العلمين والساحل الشمالي ومرسى مطروح على خريطة السياحة الوافدة من منطقة البلقان، لاسيما أن دولة صربيا هي بوابة تلك المنطقة.

وقد شهد السوق الصربي  نموًا ملحوظًا خلال الموسم السياحي الصيفي، وقد دأت شركة آير صربيا في تسيير رحلات طيران من صربيا إلى مدينة مرسى مطروح، وذلك بالتعاون مع أحد منظمي الرحلات الصربيين.

ياتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في مختلف الأسواق السياحية.

ومن المتوقع أن نشهد تزايدًا من حجم عدد السائحين الوافدين من دولة صربيا إلى مصر وخاصة إلى مدينة مرسى مطروح.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على الترويج المقاصد السياحية المصرية في مختلف الأسواق، وتطلق الحملات الترويجية لجذب السائحين من مختلف دول العالم، وهناك 12 سوقًا أساسيًا تعمل الوزارة على جذبهم، بالإضافة إلى أسواق أخرى فرعية.

معرض سياحة شركات السياحة صربيا أسواق

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