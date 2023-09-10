"تنشيط السياحة" تعلن عن مشاركتها فى معارض سياحية جديدة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن أنها بصدد المشاركة فى عدد من المعارض الدولية الجديدة التى ستقام بالخارج لتسويق لقطاع السياحة والسفر، ومن بينها معرض ILTM والمزمع عقده بمدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.

ويعتبر معرض كان من أهم المعارض الدولية بمدينة كان الفرنسية والتي تجمع أكبر الشركات التي تجذب السائح ذات الإنفاق العالي و المتخصصين في البرامج السياحية الفاخرة، ويشارك فى المعرض سنويا نحو 75 دولة وما يقرب من نحو 2000 عارض.

كما أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنها بصدد المشاركة بمعرض Asia ITB والمزمع عقده بمدينة مارينا باي ساندس – بدولة سنغافورة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2023.

ويعد واحدًا من أكبر المعارض المهنية المتخصصة في السياحة والسفر في قارة آسيا، ويحضر المعرض نحو أكثر من 1300 عارض ولفتت الهيئة أن قرار الهيئة النهائي بالمشاركة سيكون على أساس عدد شركات السياحة والفنادق المشاركة.