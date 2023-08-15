الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

9 معارض.. «تنشيط السياحة» تُعلن أجندة مُشاركاتها الدولية

الجناح المصرى باحد
الجناح المصرى باحد المعارض السياحية

أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، عن استعدادها للمشاركة في المعارض السياحية الدولية المتخصصة في انماط “الغوص – المؤتمرات – الحو افز – الجولف”، لجذب أكبر عدد من السائحين باختلاف اهتمامتهم.

وتُشارك الهئية في فعاليات معرض “Eudi Show ” المقام فى مدينة “برجامو” الإيطالية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل. 

كما تشارك بمعرض IGTM ، بدولة البرتغال، خلال الفترة من 16 الى  19 اكتوبر، ومعرض IMEX الذى يقام بمدينة لاس فيجاس الأمريكية خلال الفترة من 17 حتى  19 اكتوبر.

كما اعلنت الهيئة عن مشاركتها فى معرض IBTM بدولة  اسبانيا خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل، إضافة إلى مشاركتها فى معرض Salon de Plongee بالعاصمة الفرنسية باريس فى الفترة من 11 الى 14 يناير المقبل.

وتشارك الهيئة فى معرض “Boot Dusseldorh” بدولة ألمانيا، خلال الفترة من 20 إلى 28 يناير  المقبل.

اضافة الى مشاركتها فى معرض Duikvaker الذى سيقام بمدينة  اوتراخت  بهولندا فى الفترة من 3 إلى 4 فبراير المقبل.

كما تشارك الهيئة فى معرض Dykmassan الذى سيقام بمدينة  جوتنبرج بالسويد فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير، إضافة الى معرض IMEX بدولة ألمانيا خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو.

من جانبها، أوضحت غرفة شركات السياحة أن الشركات السياحية الراغبة فى المشاركة باى من هذه المعارض تقوم بسرعة سداد قيمة المشاركة للشركة الواحد التى تصل الى  3200 يورو، علمآ بأن الحجز بأولوية السداد.

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المعارض السياحية الغوص المؤتمرات – الحو افز

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