خبير سياحى: مصر أضافت أسواقًا سياحية جديدة مثل البرازيل والهند والأردن

قال أبوالحجاج العماري، الخبير السياحي، إن هيئة تنشيط السياحة بذلت مجهودات كبيرة في الترويج للسياحة، وفي هذا العام ضمن خطتها الحالية 44 معرضاً وأضافت 18 سوقا سياحيا جديدا مثل البرازيل، والهند، والأردن، وكوريا الجنوبية، والكويت، وغيرها من الدول، والتي تكون منتعشة في موسم الصيف، وهذه خطة ازدهار للسياحة المستدامة.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن موسم الشتاء مزدهر في مدن النيل، وكان رد فعل موسم الصيف هذا العام جيدا بالنسبة للسياحة في مصر، مبينا أن من أهم الأسواق الأولي الوافدة في مصر إسبانيا، وفرنسا، والصين، وأمريكا، وباقي الدول الأوروبية مثل ألمانيا، وهولندا.

موسم الشتاء مزدهر في مدن النيل وكان رد فعل موسم الصيف هذا العام جيدا

وأشار العماري إلى أن نسب الإشغالات موسم الصيف هذا العام 2023 كانت عالية واختلفت عن أي وقت مضى، وهذا يرجع إلى عدة عوامل أهمها الجهود الكثيفة لهيئة تنشيط السياحة، موضحاً أن هناك عدة معارض جديدة هذا العام والسنة المقبلة في البرتغال، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، والسويد، وألبانيا ستعطينا دفعا لشهر مايو المقبل، ثم تبدأ المعارض السياحية مرة أخرى.