الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة تنشيط السياحة: إطلاق الحملة الترويجية للموسم الشتوى خلال أيام

عمرو القاضي
عمرو القاضي

أكد عمرو القاضي، رئيس الهيئة  المصرية للتنشيط السياحي ، التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن الهيئة حاليا تجري الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة الترويجية للموسم الشتوي السياحي، مشيرًا إلى أن الحملة سيتم إطلاقها خلال 10 أيام، وتمتد حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح "القاضي"،  في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الحملة تركز على السياحة في محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان، وتشمل كل الأسواق الرئيسية وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وروسيا وأمريكا وهولندا والتشيك.

تعدد جنسيات السائحين في الساحل الشمالي

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عمرو القاضى: من المتوقع حدوث طفرة فى السياحة الروسية لمصر

وأضاف أن  الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل جيد، وتسير بالشكل لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار إلى وجود سياحة أوروبية في منطقة الساحل الشمالي خاصة من إيطاليا وكازاخستان والتشيك وصربيا، للمرة الأولى، والتي كانت في السابق تعتمد على المصريين والعرب فقط، مشيرا إلى تعدد جنسيات السائحين في الساحل الشمالي بشكل كبير.

المصرية للتنشيط السياحي الأسواق الرئيسية الحركة السياحية منطقة الساحل الشمالى تعدد جنسيات السائحين

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