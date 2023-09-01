رئيس هيئة تنشيط السياحة: إطلاق الحملة الترويجية للموسم الشتوى خلال أيام

أكد عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي ، التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن الهيئة حاليا تجري الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة الترويجية للموسم الشتوي السياحي، مشيرًا إلى أن الحملة سيتم إطلاقها خلال 10 أيام، وتمتد حتى شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح "القاضي"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الحملة تركز على السياحة في محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان، وتشمل كل الأسواق الرئيسية وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وروسيا وأمريكا وهولندا والتشيك.

تعدد جنسيات السائحين في الساحل الشمالي

وأضاف أن الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل جيد، وتسير بالشكل لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار إلى وجود سياحة أوروبية في منطقة الساحل الشمالي خاصة من إيطاليا وكازاخستان والتشيك وصربيا، للمرة الأولى، والتي كانت في السابق تعتمد على المصريين والعرب فقط، مشيرا إلى تعدد جنسيات السائحين في الساحل الشمالي بشكل كبير.