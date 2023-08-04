عمرو القاضى: من المتوقع حدوث طفرة فى السياحة الروسية لمصر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي عمرو القاضي، أهمية الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القطاع السياحي وزيادة أعداد السائحين إلى مصر من الدول التي يقوم بزيارتها، مشددًا على أهمية زيارة الرئيس الأخيرة إلى روسيا، والتي ستعطي دفعة قوية للسياحة الروسية الوافدة إلى مصر.

وقال القاضي- في تصريحات له- إنه من المتوقع أن يكون هناك طفرة في السياحة الروسية إلى مصر عقب زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، مشيرًا إلى أن مصر من الأسواق السياحية المفضلة للسوق السياحية الروسية، فضلا عن أن السائح الروسي يعشق مصر.

وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السياحة الروسية القادمة إلى مصر، مضيفا أن حركة الطيران هي العائق الوحيد أمام زيادة أعداد السائحين الروس إلى مصر، وما يحدث في الأشهر الأخيرة أن هناك زيادة في حركة الطيران بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أنه يتم البحث مع شركات السياحة على كيفية زيادة عدد الرحلات بين مصر وروسيا.

وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي زيادة أعداد السياحة الروسية خاصة مع قدوم فصل الشتاء، باعتباره الموسم الرئيسي للسياحة الروسية في مصر، مشيرا إلى أنه مع بداية شهر أكتوبر القادم ستزداد الرحلات الروسية السياحية إلى مصر.. موضحا أن السائح الروسي لا يأتي من موسكو وسان بطرسبرج فقط، ولكن هنا 7 مدن روسية مصدرة للسياحة المصرية.

وحول السياحة العربية إلى مصر.. أوضح القاضي أن هناك زيادة كبيرة فيما يتعلق بالسياحة العربية إلى مصر خاصة في فصل الصيف، مشيرا إلى أن السائح السعودي يأتي في المرتبة الأولى من سائحي الدول العربية القادمين إلى مصر، كما أن السائحين السعوديين يأتون في المرتبة الثالثة عالميا بعد السوق الألمانية الذي يأتي في المرتبة الأولى والروسي في المرتبة الثانية، وذلك خلال السبعة أشهر الأخيرة من العام الجاري 2023.

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من السياحة العربية هذا العام إلى منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي هذا العام من المواسم المميزة بالنسبة للسياحة العربية القادمة إلى مصر، حيث إن هناك تزايدا في تواجد السائحين السعوديين في شرم الشيخ والغردقة أيضًا.

وأشار إلى أن تنظيم مهرجان العلمين الجديدة سلط الضوء بشكل أكبر على منطقة الساحل الشمالي بوجه عام، ومدينة العلمين الجديدة على وجه الخصوص من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والرياضية، مشددًا على أنه مع زيادة عدد الغرف الفندقية خاصة في العلمين الجديدة ستزداد حركة السياحة إلى الساحل الشمالي بشكل كبير.

وكشف القاضي أن الساحل الشمالي لا يعد مصدر اهتمام السائح العربي فقط، ولكن هناك أسواقا أخرى مثل إيطاليا والتشيك وصربيا وكازخستان، فضلًا عن جنسيات مختلفة أخرى.. موضحا أن هناك زيادة في أعداد رحلات طيران "شارتر" في مطاري العملين الجديدة ومطروح.

وأوضح أن أول 5 أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، هي ألمانيا وروسيا والسعودية وأمريكا وإيطاليا.. معربًا عن توقعاته حول زيادة أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر خلال الفترة القادمة، حيث إن الأرقام الواردة من السوق الإيطالية جيدة ومن المتوقع زيادتها.