السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لافتات الترويج للسياحة فى مصر تغزو ملاعب الدورى الإنجليزى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ظهرت اليوم الدعاية الترويجية للسياحة المصرية تحت شعار "experience egypt" على أرض استاد "فالمر" في مواجهات الأسبوع الأول من البريميرليج التي أقيمت بين فريقي برايتون ولوتون تاون.

لافتات الترويج للسياحة في مصر تغزو ملاعب الدوري الإنجليزي

من جانبه صرح عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، بأن وزارة السياحة والآثار ممثله في هيئة تنشيط السياحة قد حصلت حصريًا على عرض الإعلانات الترويجية للسياحة المصرية من أرضية استادات الملاعب التي تقام عليها مباريات الدوري الإنجليزي، لافتًا إلى أن الإعلانات للسياحة ستظهر في نحو 33 مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدوري الإنجليزي من أقوى الدوريات التي يتابعها عشاق كرة القدم على مستوى العالم، وهدفنا بالوصول بالدعاية الترويجية إلى أكبر عدد من المتابعين بالدول المختلفة. فالأمر ليس مقتصرًا على الترويج على سوق بعينها.

وأشار القاضي إلى أنه ستظهر خلال الإعلان لقطات لمدن القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم وأسوان لجذب السائحين إليها، موضحًا أنه تم التعاقد على ظهور الإعلانات الترويجية للسياحة بالدوري الألماني.

experience egypt استاد برايتون لوتون تاون الدورى الانجليزى مبارايات الدوري الإنجليزي

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لافتات الترويج للسياحة فى مصر تغزو ملاعب الدورى الإنجليزى

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