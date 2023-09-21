البرهان: نطالب الأمم المتحدة بإدراج ميليشيا الدعم السريع ضمن التنظيمات الإرهابية

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن ميليشيا الدعم السريع قامت بالعديد من الأعمال العدائية ضد الجيش والشعب السوداني.

العمل على وقف الحرب

وأضاف الفريق أول عبدالفتاح البرهان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المذاع عبر قناة القارة الإخبارية: "نواصل العمل على وقف الحرب عبر العديد من المبادرات".

وأوضح أن ميليشيا الدعم السريع نهبت ممتلكات الشعب ونفذت مجازر في عدة مناطق وبالأخص في دارفور، معقباً: "نطالب الأمم المتحدة بإدراج ميليشيا الدعم السريع ضمن التنظيمات الإرهابية".

وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان: "نقدر جهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة التي بادرت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".