الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روما يهزم شيريف تيراسبول بهدفين في مجموعات الدوري الأوروبي

لوكاكو
لوكاكو

انتصر فريق روما الإيطالي على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، يوروبا ليج، بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق روما بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو فريق روما على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي من طرف واحد فقط لصالح فريق روما.

وحاول لاعبو فريق روما تسجيل هدف التقدم في أكثر من محاولة ولكن محاولاتهم فشلت في هز الشباك حتى نجح ليوناردو باريديس الذي شارك بديلًا لريناتو سانشيز، في هز الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو فريق روما كرتين على المرمى من أصل 7 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، فيما لم يسدد فريق شيريف أي كرة على المرمى من 5 محاولات وخرجت جميعها خارج الملعب.

واستحوذ لاعبو روما على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 58%، مقابل 42% لصالح فريق شيريف تيراسبول.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو روما استحواذهم على مجريات اللعب فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وأظهر فريق شيريف شراسة هجومية ورغبة في تسجيل هدف التعادل.

وسجل كريستيان توفار هدف التعادل لشيريف تيراسبول في الدقيقة 57.

ولم يستمر التعادل طويلًا بين الفريقين حتى سجل روميلو لوكاكو هدف روما الثاني في الدقيقة 65.

وسدد لاعبو شيريف 3 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما سدد لاعبو روما 5 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديداة.

واستحوذ لاعبو فريق روما على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق شيريف تيراسبول.

روما شيريف تيراسبول الدوري الاوروبي يوروبا ليج مباراة شيريف تيراسبول وروما

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